Николич с большой долей вероятности покинет «Локомотив»

Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич с большой долей вероятности покинет ближайшим летом. Об этом сообщает «РБ-Спорт».

По словам агента Тимура Гурцкая, сербский специалист недоволен кадровой политикой руководства «железнодорожников», которое не спешат продлевать контракты с лидерами команды.

«Николич недоволен, он может собраться и уехать. Есть ли у него предложения? Думаю, что будут. Какова вероятность, что он останется? 10-20 процентов», — заявил Гурцкая.



В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-зеленые занимают вторую строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 49 очков за четыре тура до финиша чемпионата.

Ранее сообщалось, что футболисты московского «Локомотива» Рифат Жемалетдинов и Максим Мухин могут уйти из клуба в предстоящее трансферное окно7