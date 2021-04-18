Романов судейским решением победил Эспино на турнире UFC

Молдавский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Романов судейским решением победил Хуана Эспино на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) on ESPN 22.

Поединок продлился все три раунда и завершился успехом молдаванина раздельным решением судей: 29-28, 28-29, 29-28.

Для 30-летнего Романова этот успех стал 14-м в профессиональной карьере. Отметим, что оно еще ни разу не имел опыта поражений в октагоне.



Его оппонент проиграл вторую встречу в карьере.

Напомним, что дебют Александра Романова в UFC состоялся с третьей попытки. Изначально боец должен был встретиться с польским бойцом Марчином Тыбурой на UFC 251 в Абу-Даби, однако бой был отменен из-за инфицирования COVID-19 одного из членов команды Романова.

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