Капризов повторил рекорд по набранным очкам среди новичков «Миннесоты»

Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
  • Вчера
  • Сегодня
  • Завтра
Россия / Премьер-Лига
АхматХимки
3:1
закончен
РоторДинамо М
0:3
закончен
Локомотив МРостов
4:1
закончен
КраснодарЗенит
2:2
закончен
Кубок Англии
ЧелсиМанчестер Сити
1:0
закончен
Англия / Премьер-лига
СаутгемптонКристал Пэлас
перенесен
Ньюкасл ЮнайтедВест Хэм Юнайтед
3:2
закончен
ВулверхэмптонШеффилд Юнайтед
1:0
закончен
Олимп ФНЛ
ТомьВелес
0:0
закончен
ЕнисейОренбург
1:2
закончен
Спартак-2Волгарь
2:0
закончен
Крылья СоветовФакел
5:1
закончен
ИртышБалтика
0:1
закончен
ТекстильщикШинник
0:0
закончен
ЧертановоСКА-Хабаровск
0:4
закончен
Нижний НовгородЧайка
2:0
закончен
НефтехимикАкрон
3:2
закончен
Динамо-БрянскКраснодар-2
2:1
закончен
АланияТорпедо М
1:1
закончен
Франция / Лига 1
АнжеРенн
0:3
закончен
МарсельЛорьян
3:2
закончен
Украина / Премьер-лига
МинайДесна
3:1
закончен
ВорсклаЗаря
4:2
закончен
Шахтёр ДДинамо К
0:1
закончен
Италия / Серия А
СампдорияВерона
3:1
закончен
КротонеУдинезе
1:2
закончен
СассуолоФиорентина
3:1
закончен
КальяриПарма
4:3
закончен
Германия / Бундеслига
АугсбургАрминия
0:0
закончен
УнионШтутгарт
2:1
закончен
ФрайбургШальке-04
4:0
закончен
ВольфсбургБавария
2:3
закончен
Боруссия МАйнтрахт Ф
4:0
закончен
БайерКёльн
3:0
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Нью-Йорк РейнджерсНью-Джерси Дэвилз
6:3
закончен
Филадельфия ФлайерзВашингтон Кэпиталз
3:6
закончен
Баффало СэйбрзПиттсбург Пингвинз
2:3
закончен
Монреаль КанадиенсОттава Сенаторз
0:4
закончен
Аризона КойотсСент-Луис Блюз
3:2
закончен
Каролина ХаррикейнзНэшвилл Предаторз
3:1
закончен
Тампа-Бэй ЛайтнингФлорида Пантерз
3:5
закончен
Детройт Ред УингзЧикаго Блэкхоукс
0:4
закончен
Виннипег ДжетсЭдмонтон Ойлерз
0:3
закончен
Даллас СтарзКоламбус Блю Джекетс
5:1
закончен
Миннесота УайлдСан-Хосе Шаркс
5:2
закончен
Единая лига ВТБ
Локомотив-Кубань ЦСКА
103:94
закончен
Парма Автодор
93:100
закончен
Астана УНИКС
74:87
закончен
Калев Химки
91:84
закончен
Нижний Новгород Зенит
62:70
закончен
НБА / регулярный чемпионат
Лос-Анджелес ЛейкерсЮта Джаз
127:115 (ОТ)
закончен
Вашингтон УизардсДетройт Пистонс
121:100
закончен
Чикаго БуллзКливленд Кавальерс
106:96
закончен
Бостон СелтиксГолден Стэйт Уорриорз
119:114
закончен
Милуоки БаксМемфис Гриззлиз
115:128
закончен
Финикс СанзСан-Антонио Спёрс
85:111
закончен
Фигурное катание / Командный чемпионат мира
Произвольная программа пар, произвольная программа женщин
закончен
Россия / Премьер-Лига
УралРубин
12:00
АрсеналТамбов
14:00
СочиЦСКА
16:30
Спартак МУфа
19:00
Италия / Серия А
МиланДженоа
13:30
БолоньяСпеция
16:00
АталантаЮвентус
16:00
ЛациоБеневенто
16:00
ТориноРома
19:00
НаполиИнтер М
21:45
Украина / Премьер-лига
ИнгулецРух В
14:00
МариупольОлимпик Д
17:00
КолосДнепр-1
19:30
Франция / Лига 1
ПСЖСент-Этьен
14:00
РеймсМетц
16:00
НимСтрасбург
16:00
ДижонНицца
16:00
БрестЛанс
16:00
БордоМонако
18:05
НантЛион
22:00
Испания / Примера
Реал СосьедадСевилья
15:00
ОсасунаЭльче
15:00
Атлетико МЭйбар
17:15
АлавесУэска
17:15
КадисСельта
19:30
БетисВаленсия
19:30
ЛевантеВильярреал
22:00
ХетафеРеал Мадрид
22:00
Англия / Премьер-лига
АрсеналФулхэм
15:30
Манчестер ЮнайтедБёрнли
18:00
Германия / Бундеслига
Боруссия ДВердер
16:30
МайнцГерта
перенесен
КХЛ / плей-офф
ЦСКААвангард
18:00
НХЛ / регулярный чемпионат
Бостон БрюинзВашингтон Кэпиталз
19:00
Нью-Джерси ДэвилзНью-Йорк Рейнджерс
22:00
Баффало СэйбрзПиттсбург Пингвинз
22:00
Анахайм ДаксВегас Голден Найтс
23:00
Филадельфия ФлайерзНью-Йорк Айлендерс
01:30
Ванкувер КэнаксТоронто Мэйпл Лифс
02:00
Колорадо ЭвеланшЛос-Анджелес Кингз
перенесен
НБА / регулярный чемпионат
Атланта ХоуксИндиана Пэйсерс
20:00
Нью-Йорк НиксНью-Орлеан Пеликанс
20:00
Майами ХитБруклин Нетс
22:30
Шарлотт ХорнетсПортленд Трэйл Блэйзерс
02:00
Орландо МэджикХьюстон Рокетс
02:00
Торонто РэпторсОклахома-Сити Тандер
02:00
Даллас МавериксСакраменто Кингз
02:30
Лос-Анджелес КлипперсМиннесота Тимбервулвз
05:00
Автоспорт / Формула1
Гран-при Эмилии-Романьи
15:30
Теннис /
Теннис. «Мастерс». Монте-Карло. Стефанос Циципас — Андрей Рублев. ОНЛАЙН
15:00
Англия / Премьер-лига
Лидс ЮнайтедЛиверпуль
22:00
НХЛ / регулярный чемпионат
Тампа-Бэй ЛайтнингКаролина Харрикейнз
02:00
Флорида ПантерзКоламбус Блю Джекетс
02:00
Даллас СтарзДетройт Ред Уингз
02:30
Нэшвилл ПредаторзЧикаго Блэкхоукс
03:00
Аризона КойотсМиннесота Уайлд
04:00
Калгари ФлэймзОттава Сенаторз
04:00
Эдмонтон ОйлерзМонреаль Канадиенс
04:00
Вегас Голден НайтсСан-Хосе Шаркс
05:00
НБА / регулярный чемпионат
Детройт ПистонсКливленд Кавальерс
02:00
Бостон СелтиксЧикаго Буллз
02:30
Филадельфия СиксерсГолден Стэйт Уорриорз
02:30
Вашингтон УизардсОклахома-Сити Тандер
03:00
Майами ХитХьюстон Рокетс
03:00
Милуоки БаксФиникс Санз
03:00
Индиана ПэйсерсСан-Антонио Спёрс
03:00
Денвер НаггетсМемфис Гриззлиз
04:00
Лос-Анджелес ЛейкерсЮта Джаз
05:00
Развернуть

Спортивные новости

Капризов повторил рекорд по набранным очкам среди новичков «Миннесоты»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» оказалась сильнее «Сан-Хосе Шаркс».

Встреча прошла в Сент-Поле на арене «Эксел Энерджи Центр» в присутствии 3 000 зрителей и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 5:2.

Российский нападающий хозяев Кирилл Капризов повторил рекорд по набранным очкам среди новичков «Миннесоты». Об этом сообщает пресс-служба лиги.

23-летний форвард в прошедшем матче забросил шайбу и отдал одну результативную передачу, доведя тем самым количество набранных баллов в нынешнем сезоне до 36.

Этот результат стал повторением достижения Мариана Габорика, который 20 лет назад набрал 36 очков в 71 игре.

Напомним, что из-за пандемии коронавирусной инфекции все матчи регулярного чемпионата проходят строго с командами одного дивизиона.

Ранее сообщалось, что Павел Бучневич оформил хет-трик в матче регулярного сезона против «Нью-Джерси Дэвилз».

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.