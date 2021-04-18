Панарин установил рекорд «Рейнджерс» в XXI веке

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Нью-Джерси Дэвилз».

Встреча закончилась со счетом 6:3.

Российский форвард «синерубашечников» Артемий Панарин забросил шайбу, а также отдал три голевые передачи. Он был признан лучшим игроком матча.

Примечательно, что он набрал 50 очков в 33 матчах текущего сезона. Так быстро 50 очков не удавалось набрать ни одному игроку «Рейнджерс» в XXI веке.

В сезоне-1971/1972 Жану Рателлю понадобилось провести 28 матчей, чтобы набрать 50 баллов за результативность.

Панарин дебютировал в НХЛ в сезоне-2015/16 в составе «Чикаго Блэкхоукс». Всего он принял участие в 420 матчах, в которых набрал 457 (160+297) очков.

В 2016 году он стал обладателем награды «Колдер Трофи», которая вручается лучшему новичку НХЛ по итогам регулярного чемпионата. В 2020-м он попал в первую символическую сборную всех звезд лиги.

Ранее форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин стал первым российским игроком, сделавшим 30 голевых передач в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ.