На Камчатке во время лыжного марафона умер спортсмен

На Камчатке во время «Авачинского марафона» умер лыжник, сообщает ИА «Камчатка».

56-летний мужчина представлял Краснодар, но раньше жил на полуострове.

Перед забегом все спортсмены должны были получить допуск врача, а участники из других регионов должны были предоставить отрицательный тест на коронавирусную инфекцию.

Telegram-канал Mash сообщил, что 56-летний спортсмен не смог войти в поворот и врезался в дерево. Причины инцидента не уточняются.

Первый марафон был проведен в 1984 году. На протяжении более деcяти сезонов он является этапом Суперкубка Russialoppet.

Трасса марафона проходит у подножия действующего вулкана Авачинская сопка. В соревнованиях принимают участие российские звезды лыжного спорта и биатлона.

Ранее умер спортивный комментатор бокса Владимир Гендлин. Журналисту было 84 года.