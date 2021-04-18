«Сочи» и ЦСКА объявили составы на матч чемпионата России

«Сочи» и московский ЦСКА объявили стартовые составы на матч 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Сочи»: Н. Заболотный, Терехов, Заика, Мевля, Прохин, Миладинович, Бурмистров, Юсупов, Цаллагов, Нобоа, А. Заболотный.

ЦСКА: Акинфеев, Васин, Щенников, Дивеев, Карпов, Обляков, Тикнизян, Марадишвили, Влашич, Рондон, Эджуке.

Поединок состоится 18 апреля в Сочи и начнется в 16.30 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Перед стартом матча 26-го тура национального первенства сочинская команда занимает седьмое место в турнирной таблице, имея в активе 40 очков. Армейский клуб идет на пятой строчке, набрав на шесть очков больше.

Последний очный матч команд, который был проведен 22 ноября 2020 года в рамках 15-го тура Российской премьер-лиги, завершился ничейным результатом — 1:1.

Ранее сообщалось, что тульский «Арсенал» разгромил «Тамбов» в матче Российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 4:0. В составе победителей точными ударами отметились Роберт Бауэр, Евгений Луценко, Сергей Ткачев и Даниил Хлусевич.