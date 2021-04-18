Берг считает уход Мусаева виной игроков «Краснодара»

Шведский нападающий «Краснодара» Маркус Берг прокомментировал изменения в тренерском штабе команды, передает официальный сайт краснодарской команды.

В начале апреля после разгромного поражения от «Ахмата» с результатом 0:5 свой пост покинул главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев. Новым наставником «быков» был назначен белорусский специалист Виктор Гончаренко, который до середины марта руководил московским ЦСКА.

«Когда команда начинает терять очки, это часто приводит к тренерским отставкам. Он решил уйти, и это вина каждого из нас, ведь отставка тренера — следствие того, что мы не справились со своей задачей. Мы можем только принять это, смотреть вперед и привыкать к новому голосу в раздевалке», — заявил футболист.

Под руководством Гончаренко «Краснодар» сыграл уже две встречи — в первой команда уступила тульскому «Арсеналу» со счетом 0:1, а во второй сыграла вничью — 2:2 — с петербургским «Зенитом».

Ранее сообщалось, что экс-футболист сборной России Роман Широков подвел итоги матча между «Краснодаром» и петербургским «Зенитом». Напомним, встреча завершилась со счетом 2:2. За 15 минут до конца «быки» вели со счетом 2:0.