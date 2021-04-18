«Арсенал» вырвал ничью у «Фулхэма» в матче чемпионата Англии

Лондонский «Арсенал» вырвал ничью у другого столичного клуба — «Фулхэма» — в матче 32-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча завершилась со счетом 1:1.

Первый гол в этом поединке был оформлен на 59-й минуте. Главный арбитр встречи назначил пенальти после использования системы видеопомощи рефери (VAR) после того, как один из игроков «Фулхэма» упал в штрафной. 11-метровый удар реализовал Джош Майя.

«Арснал» смог уйти от поражения только на 90+7 минуте встречи, отличился Эдвард Нкетиа.

По итогам поединка «Арсенал» занимает девятую строчку в турнирной таблице национального первенства, имея в активе 46 очков. «Фулхэм» — аусайдер сезона, команда расположилась на 18-м месте, набрав всего 27 очков.

Ранее сообщалось, что футболист английского «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг может перейти в мадридский «Реал», передает Daily Star. Отмечается, что Стерлинг потерял доверие главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы, который предпочитает использовать на поле Фила Фодена.

Чемпионат Англии. 32-й тур

«Арсенал» — «Фулхэм» — 1:1

Голы: 0:1 — Майя (пенальти), 59; 1:1 — Нкетиа, 90+7.