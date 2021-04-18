«Спартак» проиграл «Уфе» в матче чемпионата России

Московский «Спартак» на своем поле уступил «Уфе» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась в Москве, завершилась со счетом 3:0 в пользу уфимской команды. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Счет в матче был открыт на последней минуте первого тайма, Отличился Владислав Камилов. Через три минуты после начала второго тайма «Уфа» удвоила преимущество благодаря голу Филипа Мрзляка. Точку в этом поединке поставил Камилов, который на 87-й минуте оформил дубль.

По итогам встречи «Спартак» продолжает занимать третью позицию в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 47 баллов. «Уфа» продолжает борьбу за выживание в Российской премьер-лиге, команда поднялась на 17-ю строчку и набрала 20 очков.

Ранее сообщалось, что московский «Спартак» и «Уфа» объявили стартовые составы на матч 26-го тура Российской премьер-лиги.

Чемпионат России. 26-й тур

«Спартак» — «Уфа» — 0:3

Голы: 0:1 — Камилов, 45; 0:2 — Мрзляк, 48; 0:3 — Камилов, 87.