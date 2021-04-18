Тихонов рассказал об ожиданиях от матча «Спартака» и ЦСКА

Бывший игрок московского «Спартака» Андрей Тихонов рассказал о своих ожиданиях от матча красно-белых с другим столичным клубом — ЦСКА, передает «Спорт-Экспресс».

Команды проведут поединок в рамках 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча запланирована на 25 апреля, стартовый свисток прозвучит на «Открытие Арене» в 16.30 по московскому времени.

«Будет тяжелая игра, конечно. ЦСКА после поражения от «Сочи», а «Спартак» после очень тяжелого поражения. Это дерби и тут не может быть одной команде плохо. Дерби всегда удавались, поэтому будем ждать хорошей игры», — заявил Тихонов.

После 26-ти туров «Спартак» идет на третьем месте турнирной таблицы национального первенства, имея в активе 47 очков. ЦСКА расположился на пятой строчке, набрав на балл меньше.

Примечательно, что в 26-м туре обе команды проиграли — ЦСКА уступил «Сочи» со счетом 1:2, а «Спартак» был разгромлен «Уфой» со счетом 0:3.

Ранее сообщалось, что народный артист России, болельщик «Спартака» Денис Мацуев поделился мыслями после матча красно-белых с «Уфой» в 26-м туре Российской премьер-лиги.