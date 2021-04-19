Тихонов жестко отреагировал на разгромное поражение «Спартака» от «Уфы»

Бывший полузащитник Андрей Тихонов жестко отреагировал на разгромное поражение московского «Спартака» от «Уфы» в рамках 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «СЭ».

Встреча, которая состоялась в Москве, завершилась поражением столичного клуба со счетом 0:3. Специалист отметил, что команда сегодня не заслужила победу.

«Впечатления удручающие. Любая команда, которая проигрывает дома со счетом 0:3, пускай даже не «Спартак», это плохо. А «Спартак», который борется за Лигу чемпионов, проигрывает команде, борющейся за выживание. Это ужасно.

«Уфа» сегодня здорово смотрелась в обороне и практически не дала ни единого шанса красно-белым», — заявил Тихонов.

По итогам встречи «Спартак» продолжает занимать третью позицию в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 47 баллов. «Уфа» продолжает борьбу за выживание в Российской премьер-лиге, команда поднялась на 17-ю строчку и набрала 20 очков.

Примечательно, что «Спартак» проиграл в день своего 99 дня рождения.

Ранее сообщалось, что комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал разгромное поражение московского «Спартака» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги с «Уфой».