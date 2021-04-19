«Ювентус» не уверен в успешном запуске Суперлиги

Туринский «Ювентус» не уверен в успешном запуске европейской Суперлиги, запланированном на август 2021 года. Об этом сообщает портал Football Italia.

В опубликованном пресс-релизе представители итальянского гранда отметили, что клубы-основатели турнира намерены сделать все возможное, чтобы реализовать проект в указанные сроки, однако никаких гарантий по поводу этого нет.

«В данный момент никто не может сказать, что Суперлига будет успешно запущена. Также не представляется возможным назвать точные сроки старта реализации проекта. Соответственно, них кого нет необходимых инструментов для оценки влияния турнира на финансово-экономические условия и результаты», — говорится в заявлении.

В числе клубов, которые выступили с намерением участвовать в Суперлиге, называются «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Барселона», «Реал», «Атлетико», «Интер», «Милан» и «Ювентус».

Ранее сообщалось, что УЕФА будет отстранять игроков и клубы новообразованной Суперлиги от участия в турнирах под своей эгидой.