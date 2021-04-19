«Это война против футбола». Рио Фердинанд раскритиковал создателей Суперлиги

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд, ныне работающий экспертом на телевидении, критично отозвался о создании Суперлиги.

«Это война против футбола. Отсутствие конкуренции противоречит всему, что проповедует футбол. Эти люди понятия не имеют, что такое футбол», — приводит слова Фердинанда Reuters.

В числе клубов, которые выступили с заявлением об участии в Суперлиге, «Манчестер Юнайтед», за который выступал много лет Фердинанд. Также в список учредителей вошли: «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Барселона», «Реал», «Атлетико», «Интер», «Милан» и «Ювентус». Суперлига создана для того, чтобы объединить под ее эгидой 20 лучших клубов Европы.

УЕФА совместно с лигами и ассоциациями Англии, Италии и Испании выступил с критикой нового турнира, в очередной раз осудив сторонников проектов. Союз напомнил, что в случае возникновения Суперлиги клубам, входящим в нее, будет запрещено участвовать во всех соревнованиях под эгидой организации. То есть «мятежные» клубы, которые будут участвовать в соревновании, исключат из национальных первенств и Лиги чемпионов. Пострадать могут и футболисты, которым УЕФА намерен запретить играть за сборные.

Против создания турнира публично высказались премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон.

Российская Премьер Лига также выступила против создания Суперлиги.

Наперекор УЕФА: 12 клубов объявили о запуске Суперлиги.