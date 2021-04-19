Врезавшийся в дерево участник лыжного марафона жив и находится в больнице

18 апреля сообщалось о смерти спортсмена во время Авачинского лыжного марафона. Telegram-канал Mash сообщил, что 56-летний спортсмен не смог войти в поворот, врезался в дерево и скончался.

19 апреля стало известно, что участник марафона, жесткое падение которого попало на видео, жив и находится в стационаре местной больницы. Об этом сообщило местное СМИ Kamtoday.

Скончался другой участник марафона, который умер по ходу от сердечного приступа в связи с образованием в организме тромба.

Представители Следственного комитета России сообщили о начале проверки мер безопасности на Авачинском лыжном марафоне. Заявление опубликовано на сайте Следственного комитета РФ по Камчатскому краю.

Ранее сообщалось, что на Камчатке во время лыжного марафона умер спортсмен.