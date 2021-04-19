РФС выступил против создания Суперлиги

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал о позиции организации в отношении созданной топ-клубами Суперлиги. Напомним, что российские команды участвовать в Суперлиге не приглашены. Кроме того, ранее жестко высказалась против этой инициативы топ-клубов Российская премьер лига.

«РФС поддерживает позицию УЕФА, европейских федераций и лиг, болельщиков по всему миру, которые выступают против создания Суперлиги. Эта идея противоречит базовым ценностям не только футбольного, но и всего европейского сообщества. Новый турнир полностью разрушит сложившуюся за долгие годы устойчивую систему развития футбола, в основе которой равенство и интересы всех болельщиков и членов индустрии, поставит под удар перспективы сборных команд и их игроков, перечеркнет многолетнюю работу УЕФА и ФИФА. Мы надеемся, что клубы и лиги займут единую позицию и не поставят под угрозу целостность соревнований», — сказал Дюков в заявлении, предоставленном службой коммуникаций РФС.

Суперлига создана для того, чтобы объединить 20 лучших клубов Европы. В числе клубов, которые выступили с заявлением об участии в Суперлиге, называются «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Барселона», «Реал», «Атлетико», «Интер», «Милан» и «Ювентус». В Суперлиге отказались участвовать «ПСЖ», «Бавария» и дортмундская «Боруссия».

УЕФА совместно с лигами и ассоциациями Англии, Италии и Испании выступил с критикой нового турнира, в очередной раз осудив сторонников проектов. Союз напомнил, что в случае возникновения Суперлиги клубам, входящим в нее, будет запрещено участвовать во всех соревнованиях под эгидой организации.

Против создания турнира публично высказались премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон.

Ранее сообщалось, что наперекор УЕФА 12 клубов объявили о запуске Суперлиги.