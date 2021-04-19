Арбитр матча «Локомотив» — «Спартак» отстранен минимум на два матча РПЛ

Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц заявил, что арбитр Кирилл Левников отстранен как минимум на два матча чемпионата страны за нарушение регламента.

11 апреля начальник московского «Локомотива» Станислав Сухина несколько раз заходил в судейскую комнату до матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Спартака», что является нарушением регламента.

«Регламент был в первую очередь разработан, чтобы защитить судей от излишнего давления, чтобы никто ни до, ни во время, ни после матча не заходил в судейскую. Сухина заходил четыре раза. Это игнорирование правил, это за гранью добра и зла в моем понимании», — цитирует Хачатуранца РИА «Новости».

По итогам заседания Контрольно-дисциплинарного комитета «Локомотив» был наказан проведением домашнего матча чемпионата России на нейтральном поле. Сам Сухина оштрафован на 150 тысяч рублей. Такое же наказание получил начальник «Спартака» Василий Козловцев, который также посещал судейскую комнату.

Ранее Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) объяснила, почему одобрила все решения Левникова в матче 25-го тура чемпионата страны между «Локомотивом» и «Спартаком».