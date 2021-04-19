Игрок «Барселоны» не хочет переходить в «Зенит»

Защитник «Барселоны» Самюэля Юмтити не хочет переходить в петербургский «Зенит», сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

По информации источника, французский футболист отдает приоритет другим клубам и ждет иных предложений. Отмечается, что сине-гранатовые пытаются убедить игрока в правильности трансфера в российский клуб.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Юмтити принял участие в десяти матчах, в которых не отметился результативными действиями. Его соглашение с клубом из столицы Каталонии рассчитано до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в €10 млн.

После 26 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит», набравший 55 очков, лидирует в турнирной таблице первенства. Клуб опережает идущий на второй строчке московский «Локомотив» на шесть баллов.

Ранее сообщалось, что «Зенит» заинтересован в приобретении нападающего «Фламенго» Габриэла. По информации источника, российский клуб испытывает определенные финансовые сложности, которые могут стать препятствием для подписания футболиста.