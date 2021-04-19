«Ливерпуль» упустил победу над «Лидсом» в матче чемпионата Англии

«Ливерпуль» упустил победу над «Лидс Юнайтед» в матче 32-го тура чемпионата Англии.

Встреча, прошедшая в Лидсе на стадионе «Элланд Роуд», завершилась со счетом 1:1. На 31-минуте забил форвард гостей Садио Мане. В концовке игры Диего Льоренте сравнял счет

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После 32-х туров Английской премьер-лиги «Ливерпуль», набравший 53 очка, занимает шестое место в турнирной таблице первенства. Команда отстает от идущего на четвертой позиции лондонского «Вест Хэм Юнайтед» на два балла. «Лидс» (46) располагается на десятой строчке.

В следующем туре «Ливерпуль» примет «Ньюкасл Юнайтед», а «Лидс» дома сыграет с «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что футболисты «Лидс Юнайтед» вышли на разминку перед матчем 32-го тура чемпионата Англии с «Ливерпулем» в футболках с надписями «футбол для фанатов» и «заслужи Лигу чемпионов» в знак протеста против Суперлиги.

Англия. Премьер-лига. 32-й тур

«Лидс Юнайтед» (Лидс) — «Ливерпуль» (Ливерпуль) — 1:1

Голы: 0:1 — Мане, 31; 1:1 — Льоренте, 87.