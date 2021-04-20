Президент «Реала» не понял новый формат Лиги чемпионов

Президент мадридского «Реала» и глава европейской Суперлиги Флорентино Перес заявил, что не понял новый формат Лиги чемпионов, который предложил Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), передает Real Madrid Info.

Сообщается, что в новом формате будет изменено количество команд — с 32-х до 36-ти, будет убран групповой этап, а клубы проведут минимум десять матчей — пять дома и пять на выезде.

«УЕФА работал над новым форматом Лиги чемпионов, который я, при всем уважении, так и не понял. Мы хотим спасти футбол, а спасти футбол – значит спасти всех. Пусть ближайшие 20 лет пройдут спокойно, чтобы никто не потерял €200 млн», — заявил специалист.

В ночь на 19 апреля о присоединении к Суперлиге официально объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус». В новом турнире планируется участие 20 команд, 15 из них будут выступать на постоянной основе.

Ранее сообщалось, что президент мадридского «Реала» и глава европейской Суперлиги Флорентино Перес прокомментировал вероятность того, что команды-основатели нового турнира будут исключены из соревнований, которые проводятся под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).