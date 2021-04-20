Защитник «Зенита» Ловрен» критично высказался о Суперлиге

Защитник «Зенита» Деян Ловрен критично прокомментировал решение о создании европейской Суперлиги.

«День, когда футбол перестал быть футболом и превратился в соккер», — написал футболист в Twitter.

Примечательно, что Ловрен выступал за «Ливерпуль» — одного из основателей Суперлиги — с 2014 по 2020 год. В летнее трансферное окно прошлого года он перешел в петербургский «Зенит».

В ночь на 19 апреля о присоединении к Суперлиге официально объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус». В новом турнире планируется участие 20 команд, 15 из них будут выступать на постоянной основе.

Ранее сообщалось, что президент мадридского «Реала» и глава европейской Суперлиги Флорентино Перес прокомментировал вероятность того, что команды-основатели нового турнира будут исключены из соревнований, которые проводятся под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).