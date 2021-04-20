Президент «Реала» исключил возвращение Роналду

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес высказался о возможном возвращении нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Роналду не вернется в «Реал». В этом нет смысла, у него контракт с «Ювентусом», — цитирует Переса El Chiringuito в Twitter.

Португальский форвард выступал за мадридский клуб с 2009 по 2018 год. В составе команды он дважды стал чемпионом Испании (2011/12, 2016/17), двукратным обладателем Кубка (2010/11, 2013/14) и Суперкубка страны (2012, 2017), четырехкратным победителем Лиги чемпионов (2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18) и двукратным обладателем Суперкубка УЕФА (2014, 2017).

После перехода Роналду в «Ювентус» из мадридского «Реала» в 2018 году он стал двукратным победителем Серии А.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Роналду принял участие в 27 матчах за «Ювентус», в которых забил 25 мячей и отдал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что основными претендентами на форварда являются «Пари Сен-Жермен» и «Реал». Отмечается, что «Ювентус» не намерен продавать футболиста, но не будет удерживать португальца, если он захочет уйти.