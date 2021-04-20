Стала известна дата рассмотрения жалоб Кокорина и Мамаева на приговор

Второй кассационный суд общей юрисдикции рассмотрит жалобу нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина и полузащитника «Ростова» Павла Мамаева на приговор Мосгорсуда 3 июня, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу инстанции.

«Судебное заседание назначено на 3 июня, на 10.00», — заявили в суде.

В мае 2020 года кассационный суд счел необоснованным признание всех четверых подсудимых виновными в хулиганстве в эпизоде с участием главы департамента Минпромторга Дениса Пака. Также инстанция считает, что Мосгорсуд не до конца дал оценку показаниям свидетелей по драке, в результате которой пострадал водитель Виталий Соловчук.

Мамаев, Кокорин, его младший брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы в октябре 2018 года после участия в двух драках в центре Москвы, в результате которых пострадали Пак и гендиректор «НАМИ» Сергей Гайсин, а также водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Соловчук.

8 мая Пресненский суд Москвы признал футболистов и двух других фигурантов дела виновными по статьям «хулиганство» и «нанесение побоев». Братья Кокорины были приговорены к году и шести месяцам колонии общего режима, а Мамаев и Протасовицкий — к году и пяти месяцам колонии.

В июле Мамаев и Кокорины были этапированы в исправительную колонию №4 в Белгородской области, а Протасовицкого отправили для отбывания заключения в аналогичное учреждение в Брянской области.

6 сентября Алексеевский районный суд удовлетворил ходатайства Кокориных и Мамаева об условно-досрочном освобождении. 17 сентября футболисты вышли на свободу.