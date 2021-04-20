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Спортивные новости

«Спартак» поддержал главу судейского комитета РФС

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Московский «Спартак» поддержал главу судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашота Хачатурянца.

«Мы убеждены, что последние жесткие решения, принятые Ашотом Рафаиловичем после ряда очередных скандалов, должны помочь навести порядок в российском судействе. Знаем, что политика, проводимая комитетом, поддерживается другими российскими футбольными клубами», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте команды.

Также «Спартак» пожелал функционеру и дальше добиваться прогресса в вопросе судейства.

19 апреля Хачатурянц заявил, что футбольный арбитр Михаил Вилков пожизненно отстранен от работы. Позднее рефери заявил, что рассчитывает поговорить с главой судейского комитета РФС «по-мужски».

41-летний Вилков дебютировал в качестве судьи чемпионата России в 2010 году. В ноябре 2019 года он был отстранен от судейства за ошибки в матчах 15-го и 16-го туров первенства страны «Зенит»ЦСКА (1:1) и «Оренбург» — «Уфа» (0:0) соответственно.

Ранее «Ростов» выразил слова благодарности и поддержки Хачатурянцу.

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