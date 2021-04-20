Президент «ПСЖ» подтвердил свое намерение не заявлять клуб в Суперлигу

Президент французского «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи заявил, что его клуб не будет участвовать в Суперлиге.

«Мы продолжим работать с УЕФА. «ПСЖ» твердо убежден, что футбол — это спорт для всех. Я придерживаюсь этой позиции с самого начала», — передает слова Аль Хелаифи журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.

В ночь на 19 апреля о присоединении к Суперлиге официально объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус». В новом турнире планируется участие 20 команд, 15 из них будут выступать на постоянной основе.

В Суперлиге отказались участвовать французский «Пари Сен-Жермен», немецкие «Бавария» и «Боруссия» из Дортмунда, португальский «Порту».

Глава УЕФА Александер Чеферин заявил, что клубы и футболисты, которые примут участие в Суперлиге, будут отстранены от национальных чемпионатов и международных турниров.

Ранее сообщалось о том, что один из клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) может покинуть Суперлигу.