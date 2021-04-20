Карпин поддержал главу судейского комитета РФС

Главный тренер клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» Валерий Карпин поддержал главу судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашота Хачатурянца, передает «Рейтинг букмекеров».

«Двумя руками за те решения, которые принимает Ашот Хачатурянц. Не акцентировал бы внимание только на решении по арбитру Вилкову, говорю в принципе о переменах в судействе», — сказал Карпин.

Последним матчем Михаила Вилкова в Российской премьер-лиге (РПЛ) стала встреча 26-го тура между московским «Локомотивом» и «Ростовом» (4:1). После игры судья подвергся критике за спорные решения.

Напомним, Вилков был отстранен от судейства в ноябре 2020 года по итогам матча «Краснодар» — «Рубин», но затем вернулся к работе. Спорные решения нижегородца в матче «Локомотив» — «Ростов» поставили под сомнение его квалификацию и дальнейшую работу в Премьер-лиге.

Вилков имеет региональную категорию. Являлся арбитром Международной федерацией футбола (ФИФА) до 2019 года.

Ранее «Краснодар», казанский «Рубин» и грозненский «Ахмат» поддержали главу судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашота Хачатурянца.