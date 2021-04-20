ЦСКА сравнял счет в финальной серии Кубка Гагарина с «Авангардом»

Московский ЦСКА обыграл омский «Авангард» во втором матче финальной серии Кубка Гагарина.

Встреча завершилась со счетом 3:0.

В составе победителей точными бросками отметились Максим Шалунов, Антон Слепышев и Александр Попов.

Счет в серии до четырех побед — 1:1.

В финале Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА переиграл петербургский СКА, а в Восточной конференции «Авангард» оказался сильнее казанского «Ак Барса».

Третий матч состоится 22 апреля.

Кубок Гагарина. Финал. 2-й матч

ЦСКА — «Авангард» — 3:0

1:0 — Шалунов (Максим Соркин, Константин Окулов) — 35:27

2:0 — Слепышев (Артем Сергеев) — 43:22

3:0 — Попов (Богдан Киселевич, Егор Рыков) — 47:56

Интересно, что в регулярном чемпионате дважды победы праздновали армейцы (4:2 и 4:1).

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Ранее «Авангард» обыграл ЦСКА в первом матче финала Кубка Гагарина.