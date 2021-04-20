Председатель правления «МЮ» подал в отставку, а Макгрегор решил купить команду

Исполнительный директор «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд подал в отставку с поста председателя правления «красных дьяволов», передает talkSPORT в Twitter.

Это решение связано с провалом идеи Суперлиги, которая получила негативную реакцию со стороны фанатов.

Также стало известно о том, что акции «МЮ» подешевели на 6% после новости о том, что Суперлига будет расформирована. На это уже отреагировал боец Абсолютного бойцовского чемпионата Конор Макгрегор, который заявил о том, что он хочет купить манкунианцев.

«Привет, парни. Я думаю купить «Манчестер Юнайтед». Что вы думаете об этом?» написал он в Twitter.

В ночь на 19 апреля о присоединении к Суперлиге официально объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус». В новом турнире планируется участие 20 команд, 15 из них будут выступать на постоянной основе.

Ранее сообщалось о том, что все 12 команд Суперлиги намерены обсудить расформирование проекта.