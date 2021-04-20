«Реал» могут исключить из еврокубков

Мадридский «Реал» может быть исключен из еврокубков, пока президент клуба Флорентино Перес не уйдет в отставку, передает BVB Newsblog со ссылкой на Telegraph Sport.

Стоит отметить, что Перес был назначен на пост главы Европейской Суперлиги, против которой были настроены Всемирная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Стоит отметить, что первыми о выходе из состава турнира объявили «Челси» и «Манчестер Сити». Затем стало известно, что «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Арсенал» также готовят документы о выходе из соревнований.

Затем в СМИ появилась информация о том, что «Барселона», и «Атлетико» больше не хотят принимать участие в соревнованиях, но «матрасники» опровергли эту новость.

Глава УЕФА Александер Чеферин заявил, что клубы и футболисты, которые примут участие в Суперлиге, будут отстранены от национальных чемпионатов и международных турниров.

Ранее сообщалось о том, что все 12 команд Суперлиги намерены обсудить расформирование проекта.