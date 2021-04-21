«Шальке-04» впервые за 33 года вылетел из Бундеслиги.
Клуб из Гельзенкирхена проиграл «Арминии» из Билефельда в матче 30-го тура чемпионата Германии по футболу.
Встреча прошла на стадионе «Билефельдер Альм» при пустых трибунах и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 1:0.
В составе победителей единственный гол на свой счет оформил 33-летний немецкий форвард Фабиан Клос, поразивший ворота оппонентов после передачи в исполнении Амоса Пипера.
Таким образом, за четыре тура до финиша сезона у «шахтеров» в активе набралось 13 очков. Этот результат не позволяет клубу расчитывать на сохранение прописки в элите немецкого футбола даже в случае побед в оставшихся встречах.
Напомним, что текущий сезон стал 30-м подряд для «Шальке-04» в первой Бундеслиге.
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