«Шальке-04» впервые за 33 года вылетел из Бундеслиги.

Клуб из Гельзенкирхена проиграл «Арминии» из Билефельда в матче 30-го тура чемпионата Германии по футболу.

Встреча прошла на стадионе «Билефельдер Альм» при пустых трибунах и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 1:0.

В составе победителей единственный гол на свой счет оформил 33-летний немецкий форвард Фабиан Клос, поразивший ворота оппонентов после передачи в исполнении Амоса Пипера.

Таким образом, за четыре тура до финиша сезона у «шахтеров» в активе набралось 13 очков. Этот результат не позволяет клубу расчитывать на сохранение прописки в элите немецкого футбола даже в случае побед в оставшихся встречах.



Напомним, что текущий сезон стал 30-м подряд для «Шальке-04» в первой Бундеслиге.

Ранее сообщалось, что председатель правления английского «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд проработает на своем посту до конца 2021 года.