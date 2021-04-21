«Челси» сыграл вничью с «Брайтоном» в матче АПЛ

В очередном матче 32-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) лондонский «Челси» сыграл вничью с «Брайтон энд Хоув Альбион».

Встреча прошла в столице Великобритании на стадионе «Стэмфорд Бридж» при пустых трибунах и завершилась безголевой ничьей.

После этой игры подопечные Томаса Тухеля набрали 55 очков и закрепились на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата Англии.

«Брайтон» с 34 баллами расположился на 16-й строчке.

Напомним, что владелец «Челси» Роман Абрамович лично принял решение о выходе клуба из Суперлиги. В ночь на 19 апреля о присоединении к Суперлиге официально объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус». В новом турнире планировалось участие 20 команд, 15 из них будут выступать на постоянной основе.

Ранее сообщалось, что «Шальке-04» впервые за 33 года вылетел из Бундеслиги.