Экс-тренер «Арсенала» отреагировал на приостановку Суперлиги

Глава отдела развития футбола Международной федерации футбола (ФИФА) Арсен Венгер высказался о приостановке Суперлиги.

«Я счастлив, ведь самое главное, что мы остались единой организацией, а в футбол будут играть по прежним правилам. ФИФА гарантирует это. Мы должны сохранить все клубы в ныне существующих организациях.

Единство в нашей игре — это самый важный факт, который нужно защищать. Нужно дать шанс каждому в мире играть в футбол и иметь доступ к соревнованиям», — сказал экс-тренер лондонского «Арсенала» в эфире телеканала beIN Sports.

В ночь на 19 апреля о присоединении к Суперлиге официально объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус». В новом соревновании должны были принять участие 20 команд, 15 из них — на постоянной основе.

Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявлял, что клубы и футболисты, которые примут участие в Суперлиге, будут отстранены от национальных чемпионатов и международных турниров.

20 апреля из-за критики со стороны болельщиков, футболистов и представителей международных организаций о своем уходе из нового турнира объявили все шесть клубов Английской премьер-лиги (АПЛ). Позднее Суперлига выступила с официальным заявлением о приостановке соревнований.

Ранее владелец «Ливерпуля» Джон Генри обратился к болельщикам после выхода клуба из Суперлиги.