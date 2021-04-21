«Интер» официально объявил о выходе из Суперлиги

Миланский «Интер» объявил о выходе из Суперлиги.

«Интер» подтверждает, что клуб больше не участвует в проекте Суперлиги.

Мы всегда стремимся дать болельщикам лучший футбольный опыт; инновации и инклюзивность являются частью нашей ДНК с момента основания. Наше взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами для улучшения футбольной индустрии никогда не изменится.

«Интер» считает, что футбол, как и любой другой сектор деятельности, должен быть заинтересован в постоянном улучшении своих соревнований, чтобы не терять интерес к болельщикам всех возрастов по всему миру в рамках финансовой устойчивости», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте клуба.

В ночь на 19 апреля о присоединении к Суперлиге официально объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус». В новом соревновании должны были принять участие 20 команд, 15 из них — на постоянной основе.

Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявлял, что клубы и футболисты, которые примут участие в Суперлиге, будут отстранены от национальных чемпионатов и международных турниров.

20 апреля из-за критики со стороны болельщиков, футболистов и представителей международных организаций о своем уходе из нового турнира объявили все шесть клубов Английской премьер-лиги (АПЛ). Позднее Суперлига выступила с официальным заявлением о приостановке соревнований.

Ранее сообщалось, что мадридский «Атлетико» объявил о выходе из турнира.