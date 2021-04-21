«Милан» объявил об отказе от участия в Суперлиге

«Милан» на официальном сайте объявил о выходе из Суперлиги.

В клубе заявили, что участие в проекте являлось намерением провести наилучшее европейское соревнование для футбольных фанатов по всему миру и в интересах клуба.

«Меняться не всегда легко, но для прогресса необходима эволюция, а структуры европейского футбола развивались и менялись на протяжении десятилетий.

Тем не менее, голоса и обеспокоенность болельщиков по всему миру были четко выражены по поводу Суперлиги, и «Милан» должен внимательно относиться к голосу тех, кто любит этот замечательный вид спорта», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте команды.

В клубе заявили, что намерены продолжить работу для продолжать создания устойчивой модели для футбола.

В ночь на 19 апреля о присоединении к Суперлиге официально объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус». В новом соревновании должны были принять участие 20 команд, 15 из них — на постоянной основе.

20 апреля из-за критики со стороны болельщиков, футболистов и представителей международных организаций о своем уходе из нового турнира объявили все шесть клубов Английской премьер-лиги (АПЛ). Позднее Суперлига выступила с официальным заявлением о приостановке соревнований.

21 апреля мадридский «Атлетико» и миланский «Интер» также объявили о выходе из турнира.

Ранее президент туринского «Ювентуса» Андреа Аньелли заявил, что Суперлига могла бы принести пользу футбольной системе.