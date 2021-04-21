Кошкин подерется с Александром Бутенко в главном бою ACA 123 в Москве

Пятираундовый поединок в полусреднем весе между российским бойцом Андреем Кошкиным и украинцем Александром Бутенко станет главным боем турнира Absolute Championship Akhmat (ACA) 123, передает пресс-служба турнира.

Ивент пройдет в Москве, 28 мая на «ЦСКА Арена». В активе 32-летнего Бутенко 48 побед, 16 поражений и три ничьи. У 30-летнего Кошкина — 19 побед и семь поражений.

Кошкин провел 26 боев, победив в 19 поединках и уступив семь раз. Он представляет клуб Russia Top Team. Мастер спорта международного класса по панкратиону и армейскому рукопашному бою. Двукратный чемпион мира по панкратиону. В MMA выступает с 2013 года.

Первый бой Бутенко в смешанных единоборствах состоялся в октябре 2008 года. Всего он провел 64 боя, одержав 47 побед. Интересно, что в 2013 году он провел 14 поединков, уступив лишь россиянину Магомеду Идрисову.

Напомним, 9 апреля российский боец MMA Шамиль Шахбулатов провел бой на турнире ACA в Минске против соотечественника Олега Борисова. Победу раздельным решением судей одержал Борисов.

Ранее сообщалось о том, что ACA может подать в суд из-за блокировки YouTube-канала.