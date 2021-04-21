Пике не считает Суперлигу лучшим решением для мирового футбола

Игрок каталонской «Барселоны» Жерар Пике поделился своим мнением о Европейской Суперлиге, передает Mundo Deportivo.

«Президент «Барселоны» оказался ситуации, когда ему достался клуб в плохом финансовом положении. Он примет наилучшее решение для команды. Считаю, что Суперлига не является хорошим решением для мирового футбола», — сказал Пике.

В ночь на 19 апреля о присоединении к Суперлиге официально объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус». В новом соревновании должны были принять участие 20 команд, 15 из них — на постоянной основе.

20 апреля из-за критики со стороны болельщиков, футболистов и представителей международных организаций о своем уходе из нового турнира объявили все шесть клубов Английской премьер-лиги (АПЛ). Позднее Суперлига выступила с официальным заявлением о приостановке соревнований.

Ранее туринский «Ювентус» заявил об ограниченных возможностях реализации Суперлиги.