Бывший игрок «Спартака» Аленичев назвал главную проблему команды

Бывший игрок и тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев назвал главную проблему команды, передает Sport24.

«Проблема «Спартака» в безвольной игре. Они борются за Лигу чемпионов и тут такой результат в важном матче. Думали, «Зенит» плохо сыграл, но тут совсем кошмар», — сказал Аленичев.

Также Аленичев отметил, что он не готов вернуться в «Спартак».

Напомним, в прошлом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-белые уступили «Уфе» со счетом 0:3.

После 26 туров чемпионата России подопечные Доменико Тедеско, набравшие 47 очков, занимают третье место в турнирной таблице первенства. Команда отстает от лидирующего петербургского «Зенита» на восемь баллов.

В следующем матче «Спартак» примет московский ЦСКА. Встреча пройдет 25 апреля на «Открытие арене». Начало — в 16.30 по московскому времени.

Ранее сообщалось о том, что Андреа Д'Амико, агент бывшего главного тренера московского «Спартака» Массимо Карреры, заявил, что специалист готов вернуться в Россию.