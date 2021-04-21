Сергей Карасев вошел в число арбитров Евро-2020

Россиянин Сергей Карасев вошел в число арбитров, которые будут обслуживать матчи Евро-2020, передает Telegram-канал Российского футбольного союза (РФС).

Отмечается, что в его бригаду также вошли Игорь Демешко и Максим Гаврилин.

Напомним, 18 апреля стало известно о том, что матчи чемпионата Европы, которые должны были состояться в Дублине, пройдут в Санкт-Петербурге.

Отмечается, что ирландцы уведомили Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), что правительство страны не может гарантировать допуск болельщиков на четыре игры, которые должна принять столица Ирландии.

Турнир планируется провести с 11 июня по 11 июля 2021 года. УЕФА пока не утвердил города, которые примут первенство континента. Мюнхен, Рим, Бильбао и Дублин не предоставили информацию по допуску болельщиков на трибуны. Организация дала этим городам отсрочку до 19 апреля.

Евро должен был пройти еще в 2020 году, но его перенесли из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Ранее Испанская федерация футбола предложила УЕФА перенести матчи Евро-2020 из Бильбао в Севилью.