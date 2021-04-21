Наставник ЦСКА Олич считает, что команда плохо использует стандарты

Наставник московского ЦСКА Ивица Олич поделился мнением о матче 1/2 финала Кубка России против столичного «Локомотива», передает «Чемпионат.com».

Напомним, красно-синие уступили со счетом 3:0.

«Что команде надо исправить? Забивать. Надо использовать те шансы, которые у нас есть, работать в этом направлении. У нас плохие стандарты, надо исправлять еще и этот момент», — сказал Олич.

В решающем матче подопечные Марко Николича встретятся с самарскими «Крыльями Советов», которые в серии пенальти обыграли грозненский «Ахмат».

В турнирной таблице чемпионата России «железнодорожники» занимают второе место, набрав 49 очков. В следующем туре красно-зеленые сыграют с «Тамбовом». Встреча состоится 24 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Команда Ивицы Олича идет на пятом месте турнирной таблицы чемпионата России, имея в активе 46 очков. В следующем туре армейцы встретятся с московским «Спартаком». Встреча начнется 25 апреля в 16.30 по московскому времени.

Ранее «Локомотив» обыграл ЦСКА в полуфинале Кубка России.