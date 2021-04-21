Гендиректор ЦСКА Бабаев считает, что результат матча с «Локомотивом» не соответствует игре

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев подвел итоги матча 1/2 финала Кубка России против столичного «Локомотива», передает «Спорт-Экспресс».

Напомним, красно-зеленые победили со счетом 3:0.

«Играли достаточно неплохо. Создавали моменты, хромала реализация, можно сетовать на невезение. Считаю, что счет не совсем по игре. Ребята старались, подводило невезение, индивидуальные ошибки», — сказал Бабаев.

В решающем матче подопечные Марко Николича встретятся с самарскими «Крыльями Советов», которые в серии пенальти обыграли грозненский «Ахмат».

В турнирной таблице чемпионата России «железнодорожники» занимают второе место, набрав 49 очков. В следующем туре красно-зеленые сыграют с «Тамбовом». Встреча состоится 24 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Команда Ивицы Олича идет на пятом месте турнирной таблицы чемпионата России, имея в активе 46 очков. В следующем туре армейцы встретятся с московским «Спартаком». Встреча начнется 25 апреля в 16.30 по московскому времени.

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