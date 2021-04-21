Широков назвал имя идеального тренера для «Спартака»

Экс-футболист петербургского «Зенита» Роман Широков считает, что наставник «Ростова» Валерий Карпин является идеальным тренером для московского ЦСКА, передает «РБ Спорт».

«Он и без «Спартака» амбициозный товарищ, а здесь мотивация сумасшедшая. И потом, это не тот Валера, который был раньше в «Спартаке». Тогда он только начинал, сейчас какие-то вещи пересмотрел», — сказал Широков.

Карпин дважды руководил «Спартаком» с 2009 по 2012 год. После увольнения Унаи Эмери в ноябре 2012-го российский специалист вернулся на должность. В 2014 году он вновь покинул столичный клуб. Под его руководством красно-белые становились серебряными призерами чемпионата России (2009, 2011/12).

В турнирной таблице чемпионата России красно-белые занимают третье место, набрав 47 очков. В следующем туре «Спартак» сыграет с «Уфой». Встреча пройдет 18 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Ранее бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал новость о том, что наставник «Ростова» Валерий Карпин может возглавить красно-белых.