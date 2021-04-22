Фигуристка Синицина поделилась мыслями о победе России на КЧМ

Чемпионка мира и Европы Виктория Синицина поделилась мыслями о победе сборной России на командном чемпионате мира, передает «Спорт-Экспресс».

Синицина выступает в танцах на льду вместе с Никитой Кацалаповым. Пара вошла в состав национальной командой вместе с одиночниками Елизаветой Туктамышевой, Анной Щербаковой, Михаилом Колядой, Евгением Семененко и спортивной парой Анастасии Мишиной и Александра Галлямова.

«Не буду скрывать, мы прекрасно понимали, что сборная России едет очень хорошим составом. Естественно, мы ехали бороться за первое место, все мысли у нас были исключительно на победу. Хорошо, что все срослось, все ребята в команде большие молодцы», — заявила Синицина.

Сборная России не оставила соперникам шанса. Ближайшего преследователя — команду США — национальная команда обошла на 15 баллов.

Ранее сообщалось, что тренер по фигурному катанию Сергей Давыдов поделился мнением о шансах олимпийской чемпионки Алины Загитовой и двукратной победительницы первенств мира Евгении Медведевой вернуться на конкурентоспособный уровень.