«Манчестер Сити» одолел «Астон «Виллу» в АПЛ

«Манчестер Сити» обыграл «Астон Виллу» в матче 32-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «горожан».

Счет в матче был открыт уже на первой минуте поединка, отличился игрок «Астон Виллы» Джон Макгинн. «Манчестер Сити» смог сравнять уже на 22-й минуте, гол на свой счет записал Филип Фоден. Победный гол в этом поединке оформил Родриго Эрнандес.

«Манчестер Сити» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, имея в активе 77 баллов. «Астон Вилла» идет на 11-позиции, команда набрала 44 очка.

Следующий матч в АПЛ «горожане» проведут 1 мая против «Кристал Пэлас». «Астон Вилла» сыграет 25 апреля в «Вест Бромвичем».

Ранее сообщалось, что нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро перейдет в «Барселону» летом 2021 года, сообщает Beteve. По информации источника, футболист сообщил членам семьи и друзьям, что подпишет с сине-гранатовыми контракт на два сезона.

Чемпионат Англии. 32-й тур

«Астон Вилла» — «Манчестер Сити» — 1:2

Голы: 0:1 Макгинн, 1; 1:1 — Фоден, 22; 1:2 — Эрнандес, 40.