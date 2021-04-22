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Спортивные новости

«Реал» продлил беспроигрышную серию до 16 матчей

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Мадридский «Реал» продлил беспроигрышную серию до 16 матчей.

Подопечные Зинедина Зидана не проигрывают с 30 января. За это время мадридская команда 12 раз добилась победы над соперниками и всего четыре раза сыграла вничью. Из этих 16 поединков — четыре матча пришлись на Лигу чемпионов, где было три победы (домашний и гостевой матчи с «Аталантой» и победы над «Ливерпулем» дома) и одна ничья (в гостях с английским клубом).

Мадридский клуб вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда Зинедина Зидана набрала 70 очков, у идущего вторым «Атлетико» такое же количество баллов. Следующий матч «Реал» проведет 25 апреля в рамках национального первенства против «Бетиса», а 27 числа сыграет первый матч полуфинала Лиги чемпионов против лондонского «Челси».

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» переиграл «Кадис» в матче 31-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу мадридского клуба. Дубль в поединке оформил Карим Бензема, а также отличился Альваро Одриосола.

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