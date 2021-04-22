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Питтсбург ПингвинзНью-Джерси Дэвилз
02:00
Тампа-Бэй ЛайтнингКоламбус Блю Джекетс
02:00
Флорида ПантерзКаролина Харрикейнз
02:00
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Спортивные новости

Перес объяснил провал Суперлиги

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Президент «Реала» Флорентино Перес объяснил провал европейской Суперлиги, передает El Larguero.

Турнир просуществовал меньше двух дней.

«Происходит очень сложное событие. Трудно объяснить, но в английской группе был кто-то, кто не проявлял особого интереса. Это начало заражать других. Одного участника так и не убедили. Сказали, что собираются уйти», — заявил Перес.

В ночь на 19 апреля о присоединении к Суперлиге официально объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус». В новом соревновании должны были принять участие 20 команд, 15 из них — на постоянной основе.

20 апреля из-за критики со стороны болельщиков, футболистов и представителей международных организаций о своем уходе из нового турнира объявили все шесть клубов Английской премьер-лиги (АПЛ). Позднее Суперлига выступила с официальным заявлением о приостановке соревнований. После этого о выходе из Суперлиги объявили «Атлетико», «Милан» и «Интер».

Ранее сообщалось, что главный тренер «Интера» Антонио Конте раскритиковал Союз европейских ассоциаций (УЕФА) за распределения финансирования.

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