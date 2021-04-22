Пирло пересмотрит роль Роналду в «Ювентусе»

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло намерен пересмотреть роль португальского нападающего Криштиану Роналду в команде, передает Sky Sport Italia.

«Ювентус» одержал победу над «Пармой» в матче 32-го тура чемпионата Италии, однако туринская команда пропустила первой со штрафного удара. В момент исполнения Роналду находился в в стенке при штрафном — он не подпрыгнул при ударе Гастона Бругмана со штрафного и закрыл лицо от летящего мяча. Этот эпизод привел к пропущенному мячу.

«Будет ли Роналду отстранен от этой обязанности? К сожалению, такие вещи случаются, но мы оценим это в течение следующих нескольких дней», — заявил специалист.

«Ювентус» идет на третьей строчке в турнирной таблице итальянского чемпионата, имея в активе 65 очков.

Ранее сообщалось, что президент туринского «Ювентуса» Андреа Аньелли высказался о переходе нападающего Криштиану Роналду в 2018 году. Роналду перешел в «Ювентус» из мадридского «Реала» в 2018 году. В составе команды он стал двукратным чемпионом Италии.