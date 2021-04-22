Капризов установил рекорд по голам «Миннесоты» в дебютном сезоне

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов установил клубный рекорд среди новичков по голам в дебютном сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В ночь с 21 на 22 апреля «Миннесота» переиграла «Аризону Койотс», а Капризов отметился заброшенной шайбой. Для российского форварда это 19-я шайба в текущем регулярном чемпионате, что стало рекордом по этому показателю. До этого достижение принадлежало Мариану Габорику, который в сезоне-20001 забросил 18 шайб.

Примечательно, что матчем ранее Капризов побил еще один рекорд Габорика — по количеству очков среди новичков. Всего на счету Капризова 37 (18+19) очков в дебютном сезоне НХЛ. До этого Габорик в сезоне-2000/01 набрал 36 (18+18) очков в 71 матче.

Капризов был выбран «Миннесотой» на драфте в 2015 году в пятом раунде. В 2017 году форвард перешел из «Салавата Юлаева» в столичный ЦСКА и завоевал с армейским клубом Кубок Гагарина в сезоне-2018/19.

Ранее сообщалось, что «Аризона Койотс» проиграла «Миннесоте Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу «Миннесоты».