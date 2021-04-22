Передача Романова помогла «Монреалю» победить «Эдмонтон»

«Монреаль Канадиенс» победил «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу «Монреаля».
Российский защитник победившей команды Александр Романов, который проводит дебютный сезон в НХЛ, смог отличиться в этом матче и набрать одно очко. Он выступил в роли ассистента вместе с Томашом Татаром и отдал голевую передачу на Джоша Андерсона, который забросил четвертую шайбу «Монреаля».
Ранее сообщалось, что «Аризона Койотс» проиграла «Миннесоте Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу «Миннесоты».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Эдмонтон Ойлерз» — «Монреаль Канадиенс» — 3:4
0:1 — Лехконен (Котканиеми, Питри), 19:31;
1:1 — Макдэвид (Джонс), 23:09;
1:2 — Андерсон (Татар, Питри), 23:20;
1:3 — Тоффоли, 48:10;
1:4 — Андерсон (Татар, Романов), 55:03;
2:4 — Ньюджент-Хопкинс (Макдэвид, Драйзайтль), 57:48;
3:4 — Макдэвид (Бэрри), 58:49.