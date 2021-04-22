Передача Романова помогла «Монреалю» победить «Эдмонтон»

«Монреаль Канадиенс» победил «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу «Монреаля».

Российский защитник победившей команды Александр Романов, который проводит дебютный сезон в НХЛ, смог отличиться в этом матче и набрать одно очко. Он выступил в роли ассистента вместе с Томашом Татаром и отдал голевую передачу на Джоша Андерсона, который забросил четвертую шайбу «Монреаля».

Ранее сообщалось, что «Аризона Койотс» проиграла «Миннесоте Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу «Миннесоты».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Эдмонтон Ойлерз» — «Монреаль Канадиенс» — 3:4

0:1 — Лехконен (Котканиеми, Питри), 19:31;

1:1 — Макдэвид (Джонс), 23:09;

1:2 — Андерсон (Татар, Питри), 23:20;

1:3 — Тоффоли, 48:10;

1:4 — Андерсон (Татар, Романов), 55:03;

2:4 — Ньюджент-Хопкинс (Макдэвид, Драйзайтль), 57:48;

3:4 — Макдэвид (Бэрри), 58:49.