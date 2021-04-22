Капризов повторил достижение Овечкина, Яшина и Буре в НХЛ

Форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов стал четвертым россиянином, которому удалось установить клубный рекорд по количеству заброшенных шайб в дебютном сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В матче регулярного чемпионата против «Аризоны Койотс» (4:1) нападающий забросил 19-ю шайбу и побил достижение экс-форварда «Уайлд» Мариана Габорика (18).

Ранее рекорд клуба по голам среди новичков устанавливали форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (52), нападающий «Оттавы Сенаторз» Алексей Яшин (30) и форвард «Ванкувер Кэнакс» Павел Буре (34).

Капризов был выбран «Уайлд» в 2015 году в пятом раунде под общим 135-м номером. В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата он набрал 38 (19+19) очков.

В прошлом сезоне он выступал за московский ЦСКА в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

В составе национальной команды России Капризов завоевал золото Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, а также стал бронзовым призером чемпионата мира — 2019 в Словакии.

Ранее Капризов установил рекорд «Миннесоты» по очкам среди новичков.