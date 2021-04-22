Масвидаль пообещал жестокий бой против чемпиона UFC Усмана

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе Хорхе Масвидаль поделился ожиданиями от поединка против чемпиона промоушена Камару Усмана.

«Хочу сказать всем, что ничего не изменилось. Я все тот же чертов ублюдок, охотящийся за головами. Благослови вас Господь, и не пропустите этот бой. Не моргайте, потому что это будет жестоко», — сказал Масвидаль в третьем эпизоде UFC Embedded в YouTube.

Поединок между Усманом и Масвидалем пройдет 25 апреля на турнире UFC 261 в американском Джексонвилле. Первый бой между бойцами, который Масвидаль принял на шестидневном уведомлении, завершился победой действующего чемпиона организации единогласным решением судей.

36-летний Масвидаль провел в смешанных единоборствах (MMA) 49 поединков, в которых одержал 35 побед и потерпел 14 поражений.

В активе Усмана 18 побед и одно поражение. Американский боец нигерийского происхождения завоевал чемпионский титул 2 марта 2019 года в поединке против Тайрона Вудли.

Ранее сообщалось, что на турнире UFC 261 не будет ограничений по числу зрителей.