Глава УЕФА оценил вероятность отмены матча Лиги чемпионов «Реал» — «Челси»

Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин высказался о возможной отмене полуфинальных матчей 1/2 финала Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и лондонским «Челси» из-за намерения клубов вступить в Суперлигу.

«Сезон уже начался. Если мы отменим матч, то телевидение будет требовать возмещения убытков. Вероятность отмены матча крайне мала, но в будущем все будет немного иначе. Клубы понимают, что совершили ошибку, объявив о создании Суперлиги», — цитирует Чеферина 24ur.

В ночь на 19 апреля о присоединении к Суперлиге официально объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус». В новом соревновании должны были принять участие 20 команд, 15 из них — на постоянной основе.

20 апреля из-за критики со стороны болельщиков, футболистов и представителей международных организаций о своем уходе из нового турнира объявили все шесть клубов Английской премьер-лиги (АПЛ), а 21 апреля Суперлигу покинули мадридский «Атлетико», «Интер» и «Милан».

Ранее Чеферин отреагировал на критику президента «Реала» Флорентино Переса.